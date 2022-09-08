О контрнаступлении украинских военных непреднамеренно высказались даже в Минобороны РФ.

В России случайно подтвердили успехи Вооруженных Сил Украины на Херсонщине. Страна-агрессор предпочитает отмалчиваться и не комментировать свои поражения, однако в этот раз о контрнаступлении наших защитников заговорили даже в российском Минобороны.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты считают, что украинские войска продвинулись в Высокополье и Нововознесенское, которые расположены в пределах 5 километров от границы Херсонско-Днепропетровской области.

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"Российские источники, в том числе российское Минобороны, нечаянно подтвердили, что украинские силы достигают успехов на западной Херсонщине в районе Сухого Ставка (примерно в 65 км к северо-востоку от города Херсон и вдоль реки Ингулец)", - отметили в ISW.

Так, Минобороны РФ заявило, что российские удары были направлены на сосредоточение украинских сил в Белогорке, Сухом Ставке и Андреевке. А это свидетельствует о том, что украинские войска удерживают позиции южнее реки Ингулец, подчеркнули аналитики.

"Российские источники продолжали обсуждать украинские наступательные операции в районе Сухого Ставка и окрестных населенных пунктов Безымянное, Костромка, Великий Артаков и Счастливое", - добавили в ISW.

По мнению экспертов, в РФ уже переключили внимание на события в Харьковской области и пытаются молчать об успехах ВСУ на Херсонщине. В скором времени, считают аналитики, российское информационное пространство полностью переориентируют внимание на ситуацию под Харьковом.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт рассказал о продвижении ВСУ в сторону Херсона. Он отметил, что наши защитники идут "умеренно и плавно".

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