Певец отметил, что уже пять дней чувствует себя плохо.

Известный украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец пожаловался на проблемы со здоровьем.

О своем состоянии артист сообщил в Instagram. Оказалось, что он уже несколько дней болеет бронхитом. Из-за этого группе пришлось отменить ближайший концерт в Днепре.

"Отыграли Кременчуг, первый концерт в Днепре и завтра должен был быть второй, но мой организм сдался. Я пятый день болею бронхитом, капаю капельницы, лечусь, но все же контент, который я должен был дать со сцены и голос, которым бы должен был к вам петь, меня немножко подводит", - признался Танчинец.

Певец отметил, что вынужден сделать паузу, чтобы полностью вылечиться и восстановиться. Однако ждет новых выступлений и уже объявил новую дату концерта в следующем году.

"Прошу разрешения перенести концерт на 17 февраля. Будьте здоровы, берегите себя и, надеюсь, до встречи", - сказал Сергей.

