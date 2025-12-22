Продать доллар можно в среднем по курсу 42,03 грн, а евро - 49,20 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 22 декабря, снизился на 4 копейки и составляет 42,48 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,03 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 49,89 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,34 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,85 грн/евро, а курс продажи - 49,70 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 22 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,25 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке Украины до 28 декабря будет сохраняться относительное равновесие, несмотря на все внешние "раздражающие" факторы. Колебания курса валют будут незначительными, а разница между покупкой и продажей на межбанке минимальной. По его словам, НБУ сможет обезопасить рынок от нежелательных курсовых изменений.

