Рассказываем, сколько стоила машина Копейка в СССР, а также сколько лет обычному советскому гражданину приходилось копить на автомобиль.

В советское время личный автомобиль считался настоящей роскошью, а не средством передвижения. Доступно по цене оно было далеко не каждому, а, кроме этого, нужно было не один год ждать своей очереди. Поэтому покупка авто всегда становилась "событием века", а счастливые владельцы транспортного средства всю жизнь сдували со своего "коня" пылинки - в буквальном смысле этого слова. Давайте вспомним, сколько стоила самая дешевая машина в СССР, а также сколько нужно было выложить за самую дорогую и кому она была по карману.

Сколько в среднем стоила машина в СССР

В Советском Союзе даже на самую простенькую машину обычному гражданину приходилось откладывать зарплату в течение нескольких лет. К примеру, если говорить о том, сколько стоила машина в 1970 году, то цены, конечно же, зависели от модели.

Самым дешевым автомобилем был ЗАЗ, или "Запорожец" - произведение Запорожского автомобильного завода. Дороже уже были "Жигули", затем шел "Москвич", а за ним "Волга". Чтобы было понятно наглядно, приводим цены по каждой модели отдельно:

сколько стоил Запорожец в СССР - от 3 600 до 4 500 рублей;

сколько стоил Жигули в 1975 году (модель ВАЗ ВАЗ-21011, так называемая "Копейка") - от 5 500 до 6 500 рублей, за более современную модель ВАЗ 2106 в 80-х уже просили 9 тысяч;

сколько стоил Москвич в СССР - около 6 500 рублей;

сколько стоила Волга в СССР - от 9 300 и до 16 000 рублей.

По отношению к доходам советских граждан эти цены были космическими. Судите сами: очень хорошая на те времена зарплата инженера составляла примерно 150-200 рублей. То есть, чтобы купить "Копейку", ему нужно было отложить 36-43 зарплаты, или копить 3-4 года. Если же зарплата была на уровне 70 рублей, то это были все 78 зарплат, или 6,5 лет - при условии, что откладывались все заработанные деньги.

Но и это было еще не все. Накопить денег и пойти купить машину в автосалоне в Союзе было нельзя. Существовала так называемая "очередь на машину", а распределялась она государственными организациями. Абсурд иной раз доходил до того, что человек, имея на руках деньги, мог ждать своей очереди на покупку авто в течение 10 лет.

Конечно, были и такие, кто мог купить машину и вне очереди: в "касту избранных" входили те, кто работал в госаппарате (министерствах, обкомах, горкомах КПСС), на оборонку, в НИИ или другом "нужном" месте. И да - часто это была не "Копейка", а целая "Волга". Поэтому наличие автомобиля в советские годы подчеркивало социальный статус человека, а также считалось признаком достижений.

Обычным же гражданам, желающим купить машину, приходилось договариваться в автосалоне либо давать взятку через знакомых, чтобы подвинуться по очереди.

Понятное дело, что, получив личный транспорт таким трудом, многие на нем даже не ездили - только по особому случаю. Автомобиль годами мог стоять в гараже и даже начинал ржаветь, толком и не побывав в эксплуатации. Сегодня это кажется дикостью, но в советских реалиях особых альтернатив не существовало, поэтому приходилось подстраиваться под то, что было.

