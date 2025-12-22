Су-57 впервые поднялся в небо с новым двигателем 'пятого поколения' (фото)

Сообщается, что тяга на форсаже у нового двигателя составляет 16000 кгс.

Российские Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начали летные испытания нового двигателя "изделие 177" на истребителе Су-57, который сами россияне относят к "пятому поколению". Об этом сообщает ОАК.

"Новый двигатель - "изделие 177" - с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики и обеспечит значительный доработок для дальнейшего совершенствования самолета", - сообщили в свою очередь в корпорации "Ростех".

По словам россиян, тяга на форсаже у нового двигателя составляет 16000 кгс. Он имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели.

Напомним, на прототипе Су-57, а также на самолетах первых партий используют двигатель АЛ-41Ф1, у которого тяга на форсаже составляет 15000 кгс.

АЛ-41Ф1 нельзя считать полностью новым, ведь он основан на двигателях для истребителей четвертого поколения АЛ-31Ф, АЛ-31ФП и АЛ-31Ф-1С.

Су-57 - справка УНИАН

Трудности самолета кроются не только в двигателе, который не соответствует требованиям пятого поколения. Гораздо больше нареканий вызывает несоответствие Су-57 нормам малозаметности, из-за чего самолет не может рассматриваться как полноценный стелс.

Якобы именно из-за этого в 2018 году Индия вышла из совместного с РФ проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), который предусматривал создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

Сегодня Индия вновь демонстрирует заинтересованность в российском самолете, что связывают с осложнением отношений с США и невозможностью закупки американских истребителей пятого поколения.

Россияне активно продвигают Су-57 и на других рынках. В этом году УНИАН писал, что партию самолетов мог приобрести Алжир.

