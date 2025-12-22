Дата 22 декабря невероятно значима для нашей страны.

22 декабря имеет большое значение для украинцев. Профессиональный праздник сегодня в Украине установлен в честь тех, кто подает свет в наши дома, а православное торжество посвящается женской заступнице. Также в народных приметах дня говорится, для каких дел удачна эта дата.

Какой сегодня праздник церковный

Покровительницей сегодняшнего дня по новому стилю является святая Анастасия Римская, которая была казнена за преданность Богу. В старом стиле сегодня праздник Зачатие пресвятой Богородицы святой Анной.

Какой сегодня праздник в Украине

На 22 декабря в нашей стране выпадает День энергетика, установленный в честь работников электростанций, инженеров, работников ремонтных бригад и многих других. Праздник отмечается с 1993 года, но во время полномасштабной войны украинцы поняли всю его значимость. Именно эти специалисты устраняют последствия террористических атак РФ по инфраструктуре в кратчайшие сроки, подают свет в дома украинцев и занимаются починкой оборудования. 22 числа принято чествовать этих профессионалов и благодарить их за героический труд. Также проводятся памятные службы в честь энергетиков, погибших во время работы.

Кроме того, сегодня мы празднуем День работника дипломатической службы - ещё одно торжество, важность которого возросла во время войны. Сейчас как никогда важно, чтобы дипломаты отстаивали интересы Украины за границей и убеждали наших союзников привлечь Россию к ответственности.

Какой сегодня праздник в мире

На планете есть необычное событие - День невысоких людей. В честь него люди с ростом ниже среднего делятся своими историями, вдохновляют друг друга и рассказывают о своей борьбе со стереотипами.

Некоторые праздники сегодня отмечаются в отдельных странах - День матери в Индонезии, День математики в Индии, День учителя на Кубе, День финикового хлеба в США, День вооруженных сил во Вьетнаме.

Какой сегодня праздник по народным верованиям

Приметы указывали на погоду в будущем по небу:

если нет облаков, то скоро похолодает;

пасмурно - к теплому Новому году;

идет снег или дождь - к частым осадкам в январе;

оттепель предвещает мокрый снегопад.

Мученица Анастасия считается защитницей женщин. Наши предки много говорили о том, какой сегодня церковный праздник удачный для женского пола, а особенно для рожениц. У святой в молитвах просят семейного счастья и крепкого здоровья для детей.

Дата считается удачной для бытовых хлопот, таких как уборка, приготовление еды, стирка и мытье окон. Можно заняться рукоделием. Матери вышивают обереги для ребенка.

Что нельзя делать сегодня

Не поощряются в эту дату лень, конфликты, нарушение обещаний, зависть к чужому счастью. Неудачным праздник 22 декабря будет для татуировок и пирсинга (раны долго заживают), а также для рыбалки (улова не будет).

