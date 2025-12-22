На юге Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", появились плоды дикой сливы, которая известна как алыча.
Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, в заповеднике "Тузловские лиманы" в осенние месяцы наблюдались странные фенологические (погодные) явления и сейчас они продолжаются.
"Сейчас, 22 декабря 2025 военного года, а в нацпарке после осеннего цветения алычи растет ее первый плод. Алыча - это дикая слива (Prunus cerasifera), плодовое дерево, которое осенью давало цветочки", - отметил ученый.
По его словам, цветение алычи в ноябре, и даже плоды в декабре - это признак постепенного изменения климата.
Дикая слива - плодовое дерево семейства розовых, которое также называют слива раскидистая. Имеет небольшие кисло-сладкие плоды разнообразного цвета (желтого, красного, фиолетового) и широко используется в сыром виде. Также ее применяют для приготовления варенья, повидла и других консервов. По словам ученого, это неприхотливое растение, которое имеет много полезных свойств, например, мочегонное, кровоочистительное, слабительное и противовоспалительное действие.
Аномальное цветение в Одесской области
Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, очень рано расцвел редкий цветок, который в народе называют "брандушкой".
Ученый Иван Русев рассказал, что брандушка - безвременник анкарский - занесен в Красную книгу Украины. Произошло чудо - не дождавшись Рождества и Нового года у растений появились цветочки в середине декабря - этот факт уникален и свидетельствует о возможности воспроизведения растения, которое на грани исчезновения. Также это подтверждает, что в природе имеются изменения, которые "пробудили" цветок.