Цветение алычи в ноябре и плоды в декабре - признак постепенного изменения климата.

На юге Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", появились плоды дикой сливы, которая известна как алыча.

Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, в заповеднике "Тузловские лиманы" в осенние месяцы наблюдались странные фенологические (погодные) явления и сейчас они продолжаются.

"Сейчас, 22 декабря 2025 военного года, а в нацпарке после осеннего цветения алычи растет ее первый плод. Алыча - это дикая слива (Prunus cerasifera), плодовое дерево, которое осенью давало цветочки", - отметил ученый.

Видео дня

По его словам, цветение алычи в ноябре, и даже плоды в декабре - это признак постепенного изменения климата.

Дикая слива - плодовое дерево семейства розовых, которое также называют слива раскидистая. Имеет небольшие кисло-сладкие плоды разнообразного цвета (желтого, красного, фиолетового) и широко используется в сыром виде. Также ее применяют для приготовления варенья, повидла и других консервов. По словам ученого, это неприхотливое растение, которое имеет много полезных свойств, например, мочегонное, кровоочистительное, слабительное и противовоспалительное действие.

Аномальное цветение в Одесской области

Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, очень рано расцвел редкий цветок, который в народе называют "брандушкой".

Ученый Иван Русев рассказал, что брандушка - безвременник анкарский - занесен в Красную книгу Украины. Произошло чудо - не дождавшись Рождества и Нового года у растений появились цветочки в середине декабря - этот факт уникален и свидетельствует о возможности воспроизведения растения, которое на грани исчезновения. Также это подтверждает, что в природе имеются изменения, которые "пробудили" цветок.

Вас также могут заинтересовать новости: