Украинские военные вклинились в оборону российского оккупанта на глубину до 50 км.

В Харьковской области украинскими защитниками освобождены более 20 населенных пунктов, временно оккупированных российскими захватчиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил в ходе онлайн-брифинга.

В частности, по его словам, в рамках проведения оборонной операции в Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели Вооруженные силы Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии и другими силовыми структурами ведут активные действия на определенных направлениях.

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"В настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов", - заявил Громов.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили попытки захватить Донбасс. За прошедшие сутки враг плотным огнем атаковал прифронтовые села в Донецкой и в Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

Между тем, аналитики из Института изучения войны констатируют успех наступательных действий ВСУ под Харьковом. По их данным, защитники продвинулись не менее чем на 20 км в сторону Купянска.

В Херсонской области, говорят в британской разведке, ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге. Определенный успех украинских сил подтвердили и в российском Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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