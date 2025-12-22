Аналитики предрекли новую максимальную планку.

Медь установила новый рекорд и приблизилась к отметке в 12 000 долларов за тонну. Металл находится на пути к самому значительному росту за год с 2009 года.

Издание Bloomberg пишет, что к 06:56 по киевскому времени цена на медь выросла на 0,7% до 11 966,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 11,97 доллара.

Цены на медь растут из-за ажиотажного спроса на металл в США в преддверии возможного введения пошлин на металл, что грозит дефицитом предложения в мире. Однако рост на 36% в этом году также вызван незапланированными остановками рудников и ажиотажем вокруг использования меди для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

Явным признаком растущего дефицита предложения стали сложные переговоры по годовым контрактам на поставку руды, в результате которых металлургические заводы получили нулевую плату за переработку - самую низкую за всю историю.

Уже появилось множество оптимистичных прогнозов на 2026 год. Citigroup Inc. заявила, что цены могут достичь 13 000 долларов за тонну ко второму кварталу на фоне борьбы за поставки металла в США.

Цены на медь - последние прогнозы

Глава торгового подразделения гигантской китайской горнодобывающей компании CMOC Group Кенни Айвс заявил, что цены на медь могут достичь к концу года 11 000 или даже 12 000 долларов за тонну.

4 декабря аналитики банка Goldman Sachs Group Inc. заявили, что рост цен на медь выше 11 000 долларов за тонну будет кратковременным. Металла по-прежнему более чем достаточно, поэтому дефицита не предвидится, как минимум, до 2029 года. По их словам, в 2026 году цены будут находиться в диапазоне 10 000-11 000 долларов за тонну.

