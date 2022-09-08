По контрнаступления ВСУ в Херсонской области Бэрнз отметил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев".

Россия заплатит "очень высокую цену" за начатую против Украины войну.

Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Билл Бернз, цитирует CNN.

"Я думаю, если вы сейчас сделаете шаг назад, то трудно будет увидеть в этом послужном списке войны – послужном списке Путина – что-то другое, кроме провала", - сказал Бэрнз. Видео дня

Война же наносит непоправимый ущерб экономике России и целым поколениям россиян на многие годы.

"Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного периода времени", - сказал он.

По контрнаступления ВСУ в Херсонской области Бэрнз отметил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев".

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили попытки захватить Донбасс. За прошедшие сутки враг плотным огнем атаковал прифронтовые села в Донецкой и в Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

Между тем, аналитики из Института изучения войны констатируют успех наступательных действий ВСУ под Харьковом. По их данным, защитники продвинулись не менее чем на 20 км в сторону Купянска.

Об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области отчитались в Генштабе. По официальной информации, украинские защитники "вклинились в оборону" противника в глубь 50 км.

На Славянском направлении деоккупировано село Озерное, на Краматорском ВСУ улучшили тактическое положение – продвинулись вглубь на 2 км.

Всего нашими войсками освобождены 700 квадратных километров.

В Херсонской области, говорят в британской разведке, ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге. Определенный успех украинских сил подтвердили и в российском Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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