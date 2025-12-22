При подаче декларации такие граждане указывают информацию об уплате налогов в стране, где они получили доход.

Многие украинцы, которые выехали за границу во время войны, получают доходы, в том числе социальную помощь, которые должны быть задекларированы. Однако благодаря межгосударственным соглашениям об избежании двойного налогообложения, при получении официального дохода платить налоги в Украине не требуется.

Об этом рассказала глава Государственной налоговой службы Леся Каранух в интервью "РБК-Украина".

"У нас с большим количеством стран мира подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения. И предусмотрен механизм - справка о резидентстве. И в случае, если они получают официально там доход, трудоустроены и платят налоги по правилам и законам, которые есть в той стране, где они официально трудоустроены, двойному налогообложению в Украине они не подлежат", - сказала она.

Видео дня

По словам главы ГНС, при подаче декларации такие граждане отмечают информацию о том, что они были резидентами той страны на тот момент, они в таком объеме уплатили налоги туда. Если у них есть еще доход, который не обложен налогами, то налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена другой юрисдикцией.

"Система обмена финансовой информацией о счетах CRS, собственно, и призвана для того, чтобы налоговые органы двух или трех юрисдикций между собой обменивались информацией и обеспечивали справедливость подхода ко всем плательщикам по всему миру, независимо от того, где они находятся. И эти сложные названия, механизмы, справки о резидентстве - это, собственно, ответ на то, чтобы урегулировать эти вопросы", - пояснила Карнаух.

Руководительница ГНС добавила, что Украина, согласно этому соглашению, готова к обмену информацией с 121 страной.

Налоги в Украине - последние новости

С начала 2025 года налоговый долг в Украине вырос в полтора раза и сейчас составляет 201 миллиард гривен, заявила глава Счетной палаты Ольга Песчанская. По ее словам, стремительный рост налогового долга повлиял на выполнение государственного бюджета, в частности, расходы общего фонда госбюджета были меньше запланированных на 161 миллиард гривен.

Министерство финансов опубликовало законопроект о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) с 2027 года. Документом предлагается установить с 1 января 2027 года обязанность регистрации ФЛП как плательщика налога на добавленную стоимость в случае, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров или услуг в течение года превышает 1 миллион гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: