Серьги нуждаются в особом уходе, так как контактируют с кожей и косметикой.

Серьги требуют большего ухода, чем другие украшения, поскольку находятся близко к коже и накапливают кожный жир, косметику и загрязнения. Как пишет Southern Living, кроме того, они проходят через прокол, поэтому чистота важна и с точки зрения гигиены. При этом обращаться с серьгами нужно бережно, чтобы не повредить крепления и камни.

Как часто нужно чистить сережки

Серьги, которые вы носите каждый день, необходимо чистить примерно раз в месяц, пишет издание.

Серьги для особых случаев чистят реже.

Новые сережки или те, которые давно не носились нужно почистить перед использованием.

Как почистить позолоченные серьги - совет

Такие серьги протирайте мягкой сухой тканью после носки. При необходимости используйте слегка влажную салфетку с каплей мягкого средства, не замачивая и не применяя агрессивную химию.

Как почистить серебряные серьги дома - секрет

Стерлинговое серебро и позолота vermeil чистят достаточно мягкой безворсовой или полировочной салфеткой. Для более глубокой очистки подойдёт тёплая вода с мягким мылом, после чего серьги нужно тщательно высушить.

Как почистить золотые серьги дома?

Золотые серьги, а также серьги с бриллиантами и другими камнями очищайте тёплой мыльной водой с мягкой щёткой, без сильного нажима. Некоторые камни требуют особого ухода - жемчуг и опалы нельзя замачивать.

Как почистить бижутерию дома - правила

Протирайте серьги после каждого использования, храните отдельно, снимайте перед водой и занятиями спортом, а косметику наносите до того, как наденете украшения.

Издание также советует драгоценные украшения с бриллиантами и камнями отдавать на профессиональную чистку примерно два раза в год.

