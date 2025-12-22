На защите таких объектов должны стоять профессиональные силы противовоздушной обороны с мощными средствами.

Защита мостов в Украине, как показывает ситуация в Одесской области, где россияне наносят удары по мостам, усложняя логистику, требует должного внимания. Об этом военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV.

В частности, обращая внимание на ситуацию в Одесской области, где россияне в последнее время уничтожили два моста, Дикий не думает, что это проблема не обученности мобильных групп.

"Когда речь идет о столь важных стратегических объектах - это должны быть не мобильные группы, а именно профессиональная ПВО. А именно - наиболее профессиональная часть. Охранять такого рода мосты - это не менее важно, чем охранять административные центры на Печерске. Это не менее важная задача", - считает Дикий.

По его мнению, мосты должны были защищать как минимум те типы ПВО, которые способны перехватывать крылатые ракеты и различные типы дронов.

"Я думаю, там стоит вопрос не в обучении мобильных групп, а как раз в другом сегменте ПВО - профессиональном. Почему они пропустили так много?", - сказал Дикий.

В то же время он точно не знает, в чем заключалась проблема - от нехватки ресурсов, или неправильно определенных задач со стороны командования. От ответа на этот вопрос зависит, кто на самом деле виноват.

Вопрос о обученности мобильных групп

Отдельно эксперт отмечает, что проблема с подготовкой мобильных групп действительно очень большая.

"Если бы это просто где-то сидел какой-то один человек, у которого была проблема, тогда да - президенту донесли об этом человеке, он этого человека отругал или снял, и проблема решилась, но здесь немного другое", - отметил Дикий.

В то же время, по его мнению, это не та проблема, которую можно решить одной подписью, если ее выносить на уровень президента.

По его мнению, привлекать гражданских к защите неба - это правильная история, но возникают вопросы по обучению этих мобильных групп.

"Когда по всей стране создаются сотни, если не тысячи этих мобильных групп из вчерашних гражданских, и их надо с нуля научить такой хитрой штуке как сбивать дроны, а вы же понимаете - нет заранее подготовленной инфраструктуры, где бы их этому учили... Вот как с колес работает эта мобильная группа, вот так с колес запускается процесс их обучения, их формирования", - отметил Дикий.

Он добавил, что раньше этим делом занимались только военные.

"Надо быстро организовать, как сделать так, чтобы гражданский, не становясь военным - он только на частичной занятости привлечен к ПВО в свободное от своей основной работы время, - чтобы такой гражданский сумел очень быстро, оперативно, но приобрести конкретные те навыки военного, которые необходимы и достаточны для этой его задачи", - сказал Дикий.

При этом, он подчеркнул, что из числа военных нет конкретно определенных людей, которые бы занимались подготовкой гражданских.

"Для того, чтобы в дальнейшем разгрузить военных, мы в какой-то момент должны их наоборот дополнительно нагрузить, чтобы они параллельно со своей боевой работой, которую никто не отменял - они параллельно еще должны обучать эти параллельно вновь создаваемые мобильные группы. И в масштабах страны организовать этот процесс - это реально нетривиальная задача", - считает Дикий.

По его убеждению, имеющейся проблеме, к сожалению, на местах находят абсолютно "тупое решение", потому что если не удается подготовить гражданских, чтобы сбивать "Шахеды", их используют просто для охраны объектов.

Он отметил, что вызов заключается в том, что надо выстроить с нуля очередную систему подготовки гражданских к работе в мобильных группах.

Удар по мосту в Одесской области - что известно

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Россия ударила по мосту в населенном пункте Маяки. В частности, было применено около 15 "Шахедов" и баллистическую ракету с кассетной боевой частью.

"Днем по мосту ударила баллистика. На видео вы видите, что заряд был кассетный. Зачем? Кассета не повредит мост, кассета убьет мирных людей вокруг моста в очереди", - рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Также удары по мосту значительно усложнили передвижение по региону. В соцсетях люди писали, что не могут попасть в Одессу.

