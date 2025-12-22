Эти растения хорошо приспосабливаются к слабому освещению.

Если вы работаете в офисе без окон или имеете комнату без окон дома, то, возможно, вас интересовал вопрос, можно ли выращивать растения. Несмотря на то, что ни одно растение не может выжить без света в течение длительного времени, многие из них могут хорошо расти в условиях слабого освещения или в комнатах с искусственным освещением. Поэтому эксперты по садоводству рассказали о 9 выносливых растениях, которые можно выращивать в комнате без окон, передает martha stewart.

Филодендрон

К семейству филодендронов принадлежит много растений, которые могут хорошо расти в комнатах без окон.

"Филодендроны, как известно, хорошо растут в условиях низкой освещенности. Они бывают разных форм и размеров. Вы можете подвязать вьющиеся растения к тотему, чтобы они занимали больше вертикального пространства, или выращивать сорта, которые остаются низкими, компактными и кустистыми, в зависимости от вашего пространства", - советует автор книг о садоводстве Энид Оффолтер.

Видео дня

Однако филодендроны являются токсичными для домашних животных, поэтому стоит быть с ними осторожными.

Змеевидное растение

Змеевидные растения точно привлекут ваше внимание, однако они также имеют одно замечательное свойство - хорошо растут в помещении без окон.

"Пространство без окон не означает, что растения не будут получать света. В большинстве офисов верхнее освещение работает не менее восьми часов в день. Растения воспринимают этот свет, и некоторые виды растений прекрасно растут при таком количестве искусственного света", - отметила садовник Лора Айриш-Гансон.

Змеевидные являются идеальным примером растений, которые могут хорошо расти в помещениях с искусственным освещением.

"Змеевидные растения хорошо приспосабливаются к слабому освещению, а также хорошо переносят нечастый полив", - добавляет Айриш-Хансон.

Замиокулькас

Это растение известно тем, что не требует особого ухода, обходится минимальным количеством света и полива.

"Замиокулькасы действительно удивительные. Я знаю людей, которые выращивают их в полностью темных помещениях", - отмечает Оффолтер.

Несмотря на то, что рост будет медленнее, эти растения все равно хорошо растут в условиях недостаточного освещения.

Потос

Потос является прекрасным растением для начинающих, уверяет Айриш-Хансон.

"Они приспосабливаются к слабому освещению, нечастому поливу и могут расти с минимальным внесением удобрений в течение всей жизни", - говорит эксперт.

Также эти растения могут стать отличным дополнением к интерьеру вашей комнаты.

"Эти растения имеют длинные стебли, которые можно подвесить на крючки на стене. Попробуйте обернуть стебель вокруг небольшой фотографии, чтобы добавить живой рамки к вашим настенным украшениям", - советует она.

Бромелия

Благодаря своей естественной среде обитания эти растения привыкли к выращиванию в условиях слабого освещения, поэтому идеально подойдут для выращивания в ванной комнате или офисе без окон.

Лилия мира

Лилии мира хорошо растут в условиях слабого освещения в помещениях без окон.

"Я видела, как лилии мира прекрасно растут только при освещении офисных ламп. Вы удивитесь, насколько устойчивыми могут быть растения, когда это необходимо, особенно если вы начинаете с молодого растения, которое созревает в условиях слабого освещения", - говорит автор книг о садоводстве Лиза Элдред Стейнкопф.

Однако эти растения являются токсичными для домашних животных.

Монстера

Это красивое растение вполне пригодно для условий с низким уровнем освещения.

"Если вы хотите еще больше расширить свои возможности, сегодня выпускается много небольших ламп для выращивания растений, которые можно просто установить или повесить над растением, как лампу, и тогда вы сможете легко выращивать монстеры", - уверяет Оффолтер.

Паутинка

Паутинки имеют красивые, тонкие, изогнутые листья, из которых вырастают маленькие растения, свисающие со стеблей. Паутинки, которые происходят из некоторых частей Африки, быстро растут и могут процветать в условиях слабого освещения в комнатах без окон или темных помещениях.

Китайское вечнозеленое растение

Это лиственное комнатное растение, которое имеет невероятные пестрые листья. Эти растения известны своей выносливостью и не требуют большого количества естественного света для роста. Кроме того, они могут расти медленно, поэтому в комнатах без окон вам могут понадобиться лампы для освещения растений.

Другие советы по растениям

Ранее эксперты объяснили, нужно ли обрезать листья амариллиса. Известно, что это растение является неприхотливым, однако требует правильного ухода, особенно за листьями.

Также стало известно, как поливать сансевиерию зимой, чтобы не потерять растение. Это растение известно своей морозостойкостью, поэтому это позволяет легко предположить, что на них не влияет нерегулярный или неправильный график полива.

Вас также могут заинтересовать новости: