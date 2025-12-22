По словам адвоката, будет озвучена интересная информация.

23 декабря в 13:00 и 25 декабря в 12:00 в Высшем антикоррупционном суде (судья Воронько В.Д.) по адресу: переулок Крестовый, 42А, будет рассматриваться ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины об установлении Игорю Коломойскому сроков на ознакомление с материалами уголовного производства, которое расследуется НАБУ при процессуальном руководстве САП. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Лысак.

"В связи с этим Игорь Валерьевич анонсирует интересное судебное заседание, на котором, среди прочего, будет озвучена информация о подходах и методах работы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сказал адвокат.

По словам Лысака, Коломойский будет готов предоставить ответы на вопросы, не нарушая дисциплину исключительно во время перерывов в заседаниях, и "уверяет в интересности данного судебного процесса".

