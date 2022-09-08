В частности, удары ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге.

Точные удары военных Вооруженных сил Украины по российским переправам на Днепре в Херсонской области замедляют возможности российских захватчиков усиливать резервы.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"В Херсонской области украинские бригады продолжают осуществлять наступательные операции. Украина, вероятно, уничтожила военный понтонный мост в Дарьевке, который российские силы развернули после того, как соседний автомобильный мост был серьезно поврежден", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в разведке, переправа в Дарьевке является одним из главных путей между северным и южным секторами российского военного присутствия вдоль реки Днепр.

"Систематические точные удары по уязвимым пунктам переправ, вероятно, продолжают оказывать давление на российские силы, когда они пытаются сдерживать украинские атаки: это замедляет их способность развертывать операционные резервы и пополнять запасы материальных средств с востока", - сказано в сообщении.

Напомним, Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор российским оккупантам. В частности, под Херсоном из строя были выведены ряд мостов, в частности Антоновский, Дарьевский и Каховский. Это значительно ухудшило логистику оккупантов.

Россияне пытаются обустроить альтернативные переправы, но успеха не имеют. В частности, на Херсонщине была уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой.

29 августа украинское военное командование официально заявило о начале контрнаступления на Юге. Быстрых результатов достичь не удастся, ведь ее целью прежде всего является уничтожение логистических узлов оккупантов, поиски "болевых точек" РФ. Это, по мнению аналитиков из Института изучения войны, разрушает потенциал российской группировки и препятствует проведению запланированного Кремлем "референдума".

По словам военного эксперта Константина Машовца, ВСУ продвигаются в сторону Херсона "умеренно и плавно". "Бои продолжаются. Наступление ВСУ также продолжается. Он развивается небольшими темпами, но вполне уверенно и плавно части подразделений ВСУ продвигаются в сторону Херсона", - говорит Машовец.

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