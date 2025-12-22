Дополнительным фактором роста стал более слабый доллар, который делает металл дешевле для иностранных покупателей.

Цены на золото в понедельник, 22 декабря, впервые превысила отметку в 4400 долларов за унцию (141,47 доллара за грамм). Металл дорожает на фоне роста ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок в США и мощного спроса на безопасные активы.

Как пишет Reuters, спотовая цена золота выросла на 1,4% - до 4 397,16 долл. за унцию (141,37 долл. за грамм), после того как ранее в течение дня была пробита отметка 4 400 долларов. При этом спотовое серебро подорожало на 3,3%, достигнув исторического максимума 69,44 доллара за унцию (2,23 долл. за грамм).

Отмечается, что в этом году цена на слитки выросла на 67%, побив несколько рекордов и впервые преодолев отметки в 3000 и 4000 долларов за унцию, а это самый большой годовой рост с 1979 года. Серебро с начала года взлетело на 138%, значительно опередив золото, благодаря мощному притоку инвестиций и устойчивым ограничениям предложения.

"Поскольку декабрь обычно приносит положительную доходность для золота и серебра, сезонность сейчас на их стороне", - отметил старший аналитик StoneX Мэтт Симпсон.

Технический аналитик Reuters Ван Тао сказал, что спотовая цена на золото может продолжить рост до 4427 долларов за унцию (142,33долл. за грамм), поскольку она преодолела ключевой уровень сопротивления на уровне 4375 долларов.

Золото, которое традиционно рассматривается как безопасный актив, получает поддержку от обострения геополитической и торговой напряженности, стабильных закупок центральными банками и ожиданий снижения процентных ставок в 2026 году. Дополнительным фактором роста стал слабый доллар, который делает металл дешевле для иностранных покупателей.

Сейчас рынки прогнозируют два снижения ставок в США в следующем году, несмотря на сдержанные сигналы со стороны Федеральной резервной системы. Недоходные активы, такие как золото, как правило, выигрывают в условиях более низких процентных ставок.

В свою очередь платина подскочила на 4,3% - до 2 057,15 долл. за унцию (66,14 долл. за грамм), достигнув самого высокого уровня за более чем 17 лет, тогда как палладий подорожал на 4,2% - до 1 786,45 долл. за унцию (57,44 долл. за грамм), что является почти трехлетним максимумом.

Еще 19 декабря цены на золото и серебро колебались вблизи рекордно высоких уровней. Более медленная, чем ожидалось, инфляция в США поддержала ожидания новых снижений процентных ставок, что является благоприятным фактором для драгоценных металлов, которые не приносят процентного дохода.

При этом медь установила новый рекорд и приблизилась к отметке в 12 000 долларов за тонну. Металл находится на пути к самому значительному росту за год с 2009 года.

