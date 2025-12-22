Те, кто решил сдаться в плен, сталкиваются с возвращением, которое полно подозрений и стыда, отмечают журналисты.

В начале этого года один из российских оккупантов был освобожден из украинского плена. Когда солдат позвонил семье, чтобы сообщить, что он жив и уже находится на территории РФ, то сказал, что должен успеть вернуться на день рождения своего сына, однако этого не произошло. Как рассказывает The Wall Street Journal, его несколько недель допрашивали российские спецслужбы, а затем отправили обратно на фронт.

"Вскоре он снова исчез на передовой вблизи оккупированного украинского города Донецк. На этот раз его родственники опасаются, что он погиб. Один из них сравнил эту ситуацию с попаданием в ад", - отметили в материале.

По словам журналистов, судьба российских военнопленных остается недооцененной частью российского вторжения в Украину. Еще до отправки солдат на фронте их командиры говорят, что лучше подорвать себя гранатой, прежде чем сдаваться в плен украинцам. В частности российский рэпер Дмитрий Кузнецов, известный как Husky, написал об этом в одной из своих новых песен: "Я не дам себя взять в плен, в левой руке граната, в правой - граната".

Видео дня

Военнопленные и их семьи говорят, что радость от возвращения домой длится недолго. Те, кто решил сдаться, сталкиваются с возвращением, которое полно подозрений и стыда. Заработная плата и одноразовые премии были главной причиной, почему так много россиян пошли на войну, однако их могут лишить, как только оккупанты попадают в плен.

"Страна находится в состоянии войны. Государство не поощряет добровольную капитуляцию", - отметила Валерия Ветошкина, юрист, связанная с российской неправительственной организацией OVD-Info, группой юридической помощи.

В WSJ объяснили, что когда российские военные возвращаются домой, их доставляют автобусами из Беларуси, где и происходит большинство обменов. Помимо периодических телефонных звонков, они изолированы от своих семей в течение месяца, пока их допрашивают Федеральная служба безопасности (ФСБ), военная прокуратура и Следственный комитет России.

"В некоторых случаях офицеры должны выявить любые признаки измены или сотрудничества. В других случаях следователи расследуют уголовные преступления. В 2022 году, в условиях хаотичной массовой мобилизации в стране, Россия криминализировала добровольную сдачу в надежде отпугнуть сотни тысяч призывников от простой сдачи. Условия после возвращения могут быть настолько ужасными, что некоторые семьи лоббировали, чтобы их сыновья не участвовали в обмене пленными", - подчеркнули в издании.

В частности журналисты рассказали историю семьи 31-летнего Игоря Долгополова, который попал в украинский плен в Донецкой области. Его родные говорят, что боятся, что мужчину могут включить в любой будущий обмен и отправить прямо на фронт.

Один из родственников Долгополова рассказал, что солдатам, которые вернулись из лагеря для военнопленных, больше не доверяют, их унижают и разоблачают командиры их подразделений в России. По словам родственника, для таких россиян лучше было бы остаться и жить в Украине, чем вернуться.

"Отношение России к военнопленным напоминает Вторую мировую войну, когда к военнопленным относились с подозрением, а многочисленные приказы запрещали сдаваться перед наступающими нацистскими солдатами. В популярной культуре распространялась фраза, которую приписывают советскому диктатору Иосифу Сталину: "У нас нет пленных, есть только предатели"", - напомнили в материале.

Плен ВСУ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в Покровске в плен попали граждане Колумбии. Они уверяли, что приехали в Россию работать, а на войну против Украины попали обманом.

"Когда колумбийцы прибыли в Уфу, у них забрали документы, вручили автоматы и без еды и воды отправили штурмовать Покровск", - рассказали в 425 отдельном штурмовом полку "Скала".

Также сообщалось, что на Днепропетровщине два бойца ВСУ взяли в плен шестерых россиян. На видео можно увидеть, как во время оперативно спланированной и реализованной эвакуации артиллерия врага пытается попасть по своим.

Такие действия, как пояснили в ВСУ, являются методом запугивания оккупантами своей же армии, где полностью обесценивается жизнь личного состава, который они бросают на верную смерть.

Вас также могут заинтересовать новости: