Российская армия продвинулась еще возле четырех населенных пунктов.

Российские войска оккупировали село в Донецкой области и продвинулись еще в ряде населенных пунктов. Об этом сообщает аналитический портал DeeepState.

Отмечается, что россияне оккупировали Звановку и имели успехи возле четырех населенных пунктов.

"Враг продвинулся вблизи Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и в Федоровке", - говорится в сообщении.

Война в Украине - новости с других направлений фронта

Накануне стало известно, что в ночь на 20 декабря российские оккупационные войска зашли в приграничное село Грабовское Сумской области и, по данным местных СМИ и подтверждением старосты села, вывезли в РФ более полусотни гражданских жителей, которые ранее отказались от эвакуации. Также сообщалось о дальнейшем движении российских подразделений в сторону хутора Высокий и села Рясное.

Аналитики отмечают, что российские удары по транспортной инфраструктуре в Сумской области в связке с захватом села Грабовское могут указывать на планы российского командования провести крупную военную операцию в этом регионе и оттеснить ВСУ от границы.

Кроме того, сейчас боевые действия за Гуляйполе на Запорожском направлении чрезвычайно сложные. Военные не исключают, что враг попытается обойти город основными силами, а в само Гуляйполе отправляет малые штурмовые группы.

В то же время в DeepState отметили, что проблемы в районе Гуляйполя возникли, в частности, из-за "саботажа некоторых офицеров 102 отдельной бригады территориальной обороны". По данным аналитиков, существует риск потери города.

