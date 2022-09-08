Украинские силы продвинулись по меньшей мере на 20 километров, утверждают эксперты.

В Институте изучения войны (ISW) рассказали о продвижении Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Защитники нашей страны продвинулись по меньшей мере на 20 километров, за 6-7 сентября они отбили около 400 квадратных километров.

Об этом сообщается в новом отчете ISW.

"Украинские силы продвинулись не менее чем на 20 км вглубь подконтрольной России территории к северу от Изюма в сторону Купянска и 6-7 сентября отбили около 400 квадратных километров. Российские источники утверждали, что украинские силы продвигались на юго-восток по трассам E40 и N26 в направлении Изюма и Купянска соответственно. По геолокации видно, что украинские силы также продвинулись на северо-восток по трассе Т2110 из Балаклеи, Вербовки, Яковенково, Волоховского Яра (на перекрестке Т2210 и Е40), а также в направлении Шевченково", - сообщили эксперты.

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Помимо этого, аналитики заметили, что российские источники уже начали сообщать, что украинские диверсионно-разведывательные группы проводили операции в в пгт. Белый Колодезь, в Волчанске и Гнилице, "глубоко в российском тылу", к востоку от реки Северского Донец.

Ранее УНИАН уже сообщал, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили два самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24, а также пять беспилотников врага.

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