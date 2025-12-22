Сомнительно, что США стали быдействительно предлагать гарантии, которые могли бы вынудить их напрямую вмешаться в ситуацию в Украине.

Гарантии безопасности от США – единственный жизнеспособный путь к миру для Украины, как бы Европе ни хотелось думать иначе, ведь европейские союзники Киева даже не может развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки США. Тем не менее, все указывает на то, что реальная власть в этом вопросе находится в руках России, пишет Politico.

Издание указывает, что, учитывая провал Будапештского меморандума, Владимиру Зеленскому в нынешних переговорах следует учесть несколько важных моментов.

Во-первых, сообщается, что президент Украины готов отказаться от стремления Украины к членству в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности. Кроме того, есть надежда, что эти гарантии будут включать поставку крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1000 километров. Это позволило бы Украине наносить удары по российским политическим и военным центрам, потенциально сдерживая Кремль от возобновления боевых действий.

При этом Зеленский справедливо надеется, что в отличие от Будапештского меморандума, который был соглашением, заключенным исполнительной властью, любое нынешнее обязательство будет иметь юридически обязательную силу, требуя ратификации Палатой представителей и Сенатом США и последующего одобрения президентом.

Такая формальная ратификация поставит гарантии Украины на один уровень с другими двусторонними договорами США о безопасности с такими странами, как Япония и Южная Корея.

"Таким образом, если формальная ратификация будет рассматриваться, Зеленский будет надеяться, что это предоставит Украине будущие возможности влиять на Конгресс и обеспечит сохранение сильной и единой поддержки", - отмечает Politico.

Сомнительный момент

Но даже в этом случае существуют риски, подчеркивает издание. Так, в самолете по пути на саммит НАТО в Гааге этим летом Трамп упомянул, что "существует множество определений статьи 5" – и он был прав. Статья 5 допускает различные толкования и была намеренно сформулирована таким образом, чтобы предотвратить автоматическое втягивание США в третью крупную войну на европейском континенте:

"Поэтому сомнительно, стали бы США действительно предлагать гарантии, которые могли бы вынудить их напрямую вмешаться в ситуацию в Украине, особенно учитывая, что они последовательно блокировали путь страны к вступлению в НАТО с 2022 года и сделали приоритетом избегание прямого участия в войне".

Кроме того, поскольку двусторонние контакты между США и Россией продолжаются параллельно с европейскими и украинскими переговорами, позиция Путина будет важна, нравится это кому-то или нет, подчеркивает издание.

Россия хочет гораздо более обширного соглашения с США по вопросам европейской безопасности – что она ясно продемонстрировала своим первоначальным 28-пунктным мирным планом. А поскольку Путин до сих пор отказывается уступать в своих максималистских требованиях, остается неясным, на что согласится Россия:

"В конечном счете, независимо от того, насколько сильной Зеленский считает гарантию безопасности со стороны Америки, ее прочность все равно может зависеть от интерпретации Путина".

Мирные переговоры - последние новости

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны пойти на компромиссы, чтобы закончить войну. По его словам, завершение войны потребует, чтобы обе стороны "в чем-то уступили", и США выясняют, "на что готовы пойти обе стороны".

Тем временем главный советник Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что предложенные поправки к плану Вашингтона могут продлить конфликт в Украине.

