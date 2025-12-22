Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев покинул Майами, где проходили переговоры делегаций США и Украины. После своего визита он не предоставил никаких комментариев, однако заявил, что следующая встреча должна состояться в Москве. Об этом он написал в своей заметке в соцсети X.
"Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва", - отметил Дмитриев.
Позже росСМИ сообщили, что спецпредставитель РФ улетел из Майами.
Переговоры в Майами - последние новости
Как писал УНИАН, 21 декабря США закончили 3-дневные переговоры с Украиной во Флориде. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что основное внимание (во время отдельной встречи в формате США-Украина) было уделено четырем ключевым документам.
"Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет - остановить гибель людей, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины", - подчеркнул он.
В то же время The Associated Press писало, что Трамп снова подключил зятя к переговорам, пытаясь спасти мирный план по Украине. По словам журналистов, Джаред Кушнер, который имеет дипломатический опыт, дополняет переговорный стиль Уиткоффа и способен преодолеть "казалось бы, неразрешимые разногласия".
Также Кушнера считают более авторитетным переговорщиком, чем Уиткоффа, которого многие украинские и европейские чиновники рассматривают как "чрезмерно уступчивого российским интересам".