Астроном предложил новую гипотезу о том, почему мы до сих пор не нашли признаков разумной жизни в космосе. По его гипотезе, которую он назвал "эсхатической" (то есть связанной с концом света), первое обнаружение внеземной цивилизации может произойти именно тогда, когда она приближается к своему краху. Эта мысль изложена в научной статье, опубликованной на платформе arXiv.

Почему мы не видим инопланетян? Астрофизик из Колумбийского университета (США) Дэвид Киппинг считает, что большинство развитых цивилизаций живут спокойно и стабильно, а потому незаметно. Они не тратят энергию впустую, а их сигналы сливаются с естественными шумами Вселенной - например, с излучением звезд или галактик. Такие "тихие" общества трудно заметить с дальнего расстояния, потому что они не выделяются на фоне космического "шума".

Но все меняется, когда цивилизация попадает в беду. Если она начинает разрушаться - из-за войн, экологических катастроф или других кризисов, - то может производить мощные, но кратковременные сигналы: внезапные вспышки яркости, необычные изменения в свете или движении, которые не объясняются обычными природными явлениями. Это как крик боли в тихом темном лесу, что делает цивилизацию "громкой" и заметной. Например, глобальная ядерная война или климатическая катастрофа могли бы создать такие заметные эффекты.

Именно эти редкие вспышки мы и можем зафиксировать. Чтобы проверить эту идею, Киппинг предлагает искать не конкретные сигналы, а любые непонятные аномалии в космосе. Для этого подходят современные обсерватории, такие как Vera C. Rubin Observatory или Gaia, которые постоянно сканируют небо и фиксируют внезапные изменения.

Эта гипотеза добавляет новый поворот к поиску внеземного разума. Вместо того, чтобы ждать "привет" от стабильных соседей, ученые могут сосредоточиться на странных событиях, которые сигнализируют о конце. Если гипотеза окажется правильной, наше первое знакомство с инопланетянами может быть печальным - свидетельством о гибели целого мира. Но это также объясняет "великую тишину" в космосе: возможно, разумная жизнь есть, но она прячется, пока не станет слишком поздно.

Как писал УНИАН, новый анализ данных миссии NASA "Кассини" показал, что под ледяной оболочкой Титана, вероятно, нет большого глобального океана жидкой воды, как считалось ранее. Вместо этого там может быть смесь воды и льда, ледяные полости и участки талой воды ближе к каменистому ядру.

Астрономы впервые получили убедительные доказательства существования атмосферы вокруг каменной экзопланеты - сверхгорячей "суперземли" TOI-561 b, вращающейся вокруг своей звезды менее чем за 11 часов. Наблюдения телескопа Джеймса Уэбба показали, что дневная сторона планеты значительно холоднее, чем ожидалось для "голой" каменной поверхности, что лучше всего объясняется наличием плотной атмосферы с активным перераспределением тепла.

