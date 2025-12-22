Также враг направил беспилотники на город Павлоград, где занялись авто и здание.

Российская армия нанесла удар по Днепропетровщине - в Кривом Роге разрушено здание Центра предоставления административных услуг.

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что в результате шахедного удара разрушен Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) "Я-ВЕТЕРАН". Также, по его словам, значительно пострадал главный Центр предоставления административных услуг "Виза".

"Они сегодня не будут работать. Административные услуги предоставляются в филиалах по всему городу. Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это нужно несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно. Главное - все живы", - подчеркнул Вилкул.

Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что в Кривом Роге в результате атаки БпЛА возник пожар, который также уже ликвидирован. В результате атаки также изуродованы админздания, 2 многоквартирных дома и легковые автомобили.

Также ночью враг направил беспилотники на город Павлоград. Загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось. "БпЛА агрессор попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены 3 частных дома. По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и обстреливал из артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде", - рассказал Гайваненко.

Как писал УНИАН, ночью 22 декабря армия РФ атаковала ударными дронами критическую инфраструктуру Одессы и Одесской области.

В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры города. Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов. В результате атаки в городе травмирован 30-летний мужчина - он получил осколочные ранения. Кроме того, в области враг атаковал гражданский объект - разрушено складское помещение с удобрениями.

