Мужчина показал, как ему помогали врачи на съемочной площадке.

Известный украинский актер и военнослужащий Даниэль Салем, который также является ведущим нового сезона шоу "Зважені та щасливі", рассказал о последствиях ранения на фронте.

Не секрет, что мужчина неоднократно за время службы в рядах ВСУ получал травмы, но некоторые из них значительно повлияли на его здоровье. Например, Даниэль потерял слух на одно ухо, а еще у него была травмирована спина и есть трещина в лопатке. Иногда военный до сих пор испытывает сильную боль.

На днях он опубликовал фото в карете скорой помощи в своем Instagram. Сначала ведущий в шутку отметил, что это съемки проекта "Зважені та щасливі" доводят до плохого состояния. Однако позже добавил, что все же его травмы напоминают о себе.

"Проект здесь ни при чем. На самом деле это моя личная штука, связанная с повреждением нерва из-за ранения и сейчас она воспаляется, когда резкие перепады погоды", - отметил Даниэль.

К слову, заметно, что Салему делали капельницу, после чего он продолжил участвовать в съемочном процессе.

Напомним, ранее Даниэль Салем рассказал об изменениях в военной жизни.

