Похищенных Россией гражданских в селе Грабовское Сумской области могли отвезти в Белгород. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Владимир Бицак, депутат Сумского районного совета.

"Моих знакомых мать вывезли туда, связи с ней нет, насколько пытались связаться с ней. Насколько мне известно, они их перевезли в город Белгород и держат в неизвестном пока месте. Это, действительно, такой акт международного террора", - сказал Бицак.

Он добавил, что, по пока неподтвержденным данным, нескольких человек, которые отказались выезжать на территорию РФ, оккупанты убили.

"Они (россияне, - УНИАН) зашли ночью и начали выгонять людей из их домов в одно место. И потом те, что отказывались - им что-то делали. А тех грузили и вывозили в сторону Белгорода", - отметил Бицак.

На фоне этого инцидента, по словам депутата, на Сумщине возросло количество желающих эвакуироваться из опасных районов.

"У нас такие люди, что пока петух не клюнет - люди ничего не делают. Теперь желающих много. Но теперь люди, которые вывозят их, больше подвергаются опасности. Поэтому да, заявок действительно значительно больше, работают почти круглосуточно", - добавил Бицак.

Похищение гражданских в Сумской области: что известно

Ранее СМИ сообщили, что в Сумской области войска РФ зашли в село Грабовское, которое расположено недалеко от границы с Россией. Отмечалось, что оккупанты вывезли более полусотни украинцев, которые ранее отказались от эвакуации, для так называемых "фильтрационных мероприятий".

Впоследствии эту информацию подтвердили в ВСУ. По словам офицера Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрия Лиховия, сейчас в этом регионе продолжаются стабилизационные действия. В частности, принимаются меры по выявлению и уничтожению живой силы противника.

Между тем начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что похищение гражданских на Сумщине похоже на провокацию РФ. В то же время он отметил, что признаков того, что РФ пытается сделать в этом районе локальный прорыв - не наблюдается.

