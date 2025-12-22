Ученые впервые зафиксировали стайную охоту у змей - девять кубинских удавов координировали действия, чтобы эффективнее ловить летучих мышей.

Змеи десятилетиями считались одиночными охотниками, неспособными к сложному взаимодействию между собой. Однако наблюдения, сделанные в пещерах Кубы, заставили ученых пересмотреть эти представления. Биолог и герпетолог Владимир Динец зафиксировал уникальное поведение кубинских удавов - они охотились не в одиночку, а скоординированной группой.

Речь идет о кубинском удаве (Chilabothrus angulifer) - единственном известном на сегодня виде змей, у которого задокументировали настоящую кооперативную охоту. Результаты наблюдений были опубликованы в 2017 году в научном журнале Animal Behavior and Cognition.

Как именно охотились змеи

В течение восьми ночей исследователь наблюдал за девятью большими удавами у входов в пещеры, откуда на закате солнца массово вылетали летучие мыши. Змеи не просто собирались в одном месте - они четко учитывали позиции друг друга.

Первый удав занимал место вдоль стены или в щели потолка. Впоследствии рядом располагался второй, иногда повторяя угол первого, далее - третий, четвертый и так далее. В результате они создавали своеобразную "живую блокаду" на выходе из пещеры.

Когда летучие мыши начинали массово вылетать, такая пространственная "решетка" значительно затрудняла им маневрирование. В отличие от одиночных охотников, удавы в группе ловили добычу гораздо чаще.

Почему это настоящий прорыв для науки

Динец подчеркивал, что скоординированная охота должна соответствовать двум критериям:

хищники должны адаптировать свое поведение друг к другу в пространстве или времени;

такое взаимодействие должно повышать успех каждой особи.

Поведение кубинских удавов отвечало обоим требованиям. Это стало серьезным вызовом устоявшемуся представлению о рептилиях как о "простых" и сугубо инстинктивных животных.

По мнению герпетологов, открытие показало, что даже без сложной социальной структуры или коммуникации животные могут демонстрировать гибкое и эффективное сотрудничество.

Что это говорит об интеллекте змей

Наблюдения намекают, что змеи способны на большее, чем считалось ранее. В частности, удавы продемонстрировали:

пространственное мышление и умение стратегически располагаться;

способность повторять эффективную модель поведения;

реакцию на присутствие и действия других представителей вида.

При этом ученые отмечают: речь не идет о сложном "планировании", как у волков или львов. Вероятно, механизм сотрудничества значительно проще, но этого оказалось достаточно для эволюционного преимущества.

Почему именно эти змеи

Входы в пещеры являются стабильными местами концентрации пищи, где удавы регулярно встречают друг друга. Охота на быстрых летучих мышей в узком пространстве чрезвычайно сложна для одиночной змеи, но группа, расположенная вдоль маршрута бегства, резко повышает шансы на успех.

Именно такая экологическая ниша, по словам ученых, могла способствовать появлению кооперативной стратегии - без формирования постоянных стай, но с ощутимой пользой для каждой особи.

Открытие оставляет открытым вопрос: сколько еще форм сложного поведения у змей мы просто не замечали из-за их скрытности и ночного образа жизни.

