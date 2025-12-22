Задумывались ли вы, почему под капотом современного электрокара или мощного внедорожника "живут" животные из прошлого века? Пора ответить на этот вопрос.

Эта характеристика давно стала частью автомобильного лексикона и знакома каждому водителю, однако немногие действительно задумываются, почему мощность двигателя машин сравнивают с лошадиными силами. Обозначение стало настолько привычным, что кажется естественным, хотя возможности современных автомобилей, особенно спорткаров, уже давно несоизмеримы с физической силой даже целого табуна лошадей.

Кто придумал измерять мощность в лошадиных силах - история появления термина

Нам нужно перенестись в XVIII век, в эпоху промышленной революции. Автором термина стал шотландский инженер и изобретатель Джеймс Уатт.

В то время основной движущей силой в шахтах и на производстве были лошади. Когда Уатт усовершенствовал паровую машину, перед ним встала сложная маркетинговая задача: как убедить владельцев коней сменить привычных животных на шумный и непонятный железный механизм? Ему нужен был понятный и так называемый "эквивалент производительности".

Физика и расчеты Уатта - как измеряют лошадиные силы автомобиля

Инженер провел наблюдения за работой тяжеловозов на пивоварнях и шахтах. Он рассчитал, какую работу совершает одна лошадь, поднимая груз через блок.

С точки зрения физики мощность – это работа, выполненная за единицу времени. Джеймс Уатт исходил из простого соотношения: сила, с которой тянет или поднимает груз лошадь, умножается на пройденное расстояние, а затем делится на затраченное время.

Иными словами, чем большую силу прикладывают и чем больший путь проходит груз за тот же промежуток времени, тем выше мощность.

Уатт определил, что одна лошадиная сила равна способности поднимать 75 килограммов на высоту 1 метр за 1 секунду (что эквивалентно примерно 735.5 Ваттам в метрической системе). Здесь нужно вставить важную ремарку: эта единица измеряет не быстроту движения, а работу, которую двигатель может совершить за определенное время.

Почему скорость измеряют в лошадиных силах и делают это до сих пор

Сегодня технологии ушли далеко вперед, и методы оценки параметров двигателя стали более точными. Если вам интересно, как считают лошадиные силы в машине в современных лабораториях, то ключевым инструментом здесь является так называемый "динамoметрический стенд". Процесс выглядит следующим образом:

Автомобиль устанавливается ведущими колесами на специальные ролики стенда. Двигатель раскручивается до максимальных оборотов. Стенд измеряет крутящий момент ($T$) и частоту вращения ($RPM$). На основе этих данных вычисляется итоговая мощность.

Несмотря на то что во всем мире официальной единицей измерения мощности в системе СИ (современном варианте метрической системы) является Ватт – в честь того самого Джеймса Уатта – автопроизводители не спешат отказываться от "лошадей", в частности просто потому, что это удобно.

