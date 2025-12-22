Осадков в столице не ожидается.

В понедельник, 22 декабря, в Киеве ожидается плюсовая температура, а уже с 23 числа придут морозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня в течение суток столбики термометров покажут 0°...+3°. Ожидается пасмурная погода, но без осадков.

Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 750-752 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет облачно. Ночью 0°, днем +2°.

В Луцке будет облачно, ночью 0°, днем +2°.

В Ривне сегодня облачно, ночью 0°, днем +2°.

В Тернополе 22 декабря ночью будет 0°, днем +2°, облачно.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°, днем +2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно.

В Черновцах в понедельник - облачно, ночью 0°, днем +2°.

В Виннице сегодня будет 0°...+2°, облачно.

В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +2°, облачно.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+2°, облачно.

В Черкассах сегодняа будет ночью 0°, днем +2°, облачно.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, облачно.

В Полтаве - облачно, температура воздуха 0°...+2°.

В Одессе 22 декабря - облачно, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +2°, облачно.

В Николаеве сегодня будет облачно, ночью 0°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, облачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, облачно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, облачно.

В Симферополе в понедельник будет облачно, +2°...+5°.

В Краматорске сегодня будет облачно, температура ночью -1°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +2°.

Вас также могут заинтересовать новости: