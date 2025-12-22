Российские власти говорят, что пострадавших нет.

В ночь на 22 декабря из-за атаки беспилотников были повреждены два судна, два порта, а также произошел пожар в селе на побережье Черного моря в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщили местные власти, передает Reuters.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, весь экипаж судов в терминале "Волна" на Черном море был безопасно эвакуирован.

"В настоящее время продолжается активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы", - добавили в сообщении.

В штабе говорят, что из-за повреждений пожар распространился на площадь до 1500 квадратных метров.

Известно, что в регионе, где произошла атака, расположен порт Тамань.

"Украина часто наносит удары по Краснодарскому краю с помощью дронов, нацеливаясь на нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады, порты и аэродромы. Черноморский регион имеет важное значение для экспорта энергоносителей и военной логистики России, граничит с Крымом и находится в зоне досягаемости дронов южной Украины", - напомнили в Reuters.

Журналисты отметили, что поселок Волна находится недалеко от Крымского моста через Керченский пролив, который является важным транспортным путем для армии РФ, ведь соединяет материк с Крымским полуостровом, который был аннексирован в 2014 году.

Атаки БпЛА на военные объекты РФ - последние новости

Ранее источники УНИАН в украинской разведке сообщили, что наши разведчики вывели из строя магистральный газопровод в России. Несмотря на "незначительность" инцидента, уже через несколько часов к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб.

"Вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен: почва, которая почему-то выборочно проседает под стратегической газовой инфраструктурой", - добавил источник.

Также сообщалось, что ВСУ поразили военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник" в Каспийском море, который осуществлял патрулирование неподалеку нефтегазовой добывающей платформы.

"Платформа обеспечивает добычу нефти и газа и задействована в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. Дальнейшая способность ее функционирования и масштаб ущерба уточняются", - пояснили в Генштабе.

