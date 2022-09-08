Украинские защитники также уничтожили более ста единиц вражеской техники.

С момента полномасштабного вторжения Российской Федерации ВСУ ликвидировали 51 250 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники "откобзонили" 640 противников — рекордное количество, если не учитывать данные за первые недели войны. Вместе с этим наши бойцы уничтожили более 100 единиц вражеской техники.

Свежей статистикой потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Она традиционно разделена на общую и суточную.

Потери России в Украине по состоянию на 8 сентября

личного состава — около 51 250 (+640) человек ликвидировано;

танков — 2112 (+15);

боевых бронированных машин — 4557 (+37);

артиллерийских систем — 1226 (+32);

РСЗО — 305 (+5);

средств ПВО — 159 (+3);

самолетов — 239 (+2);

вертолетов — 210 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 884 (+4);

крылатых ракет — 214 (+0);

кораблей/катеров — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3344 (+24);

специальной техники — 110 (+1).

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений по всей линии фронта. Наибольшие потери Россия понесла на Донецком направлении.

Видео дня

Напомним, по данным американского Института изучения войны, ВСУ контратакуют под Харьковом. Украинские защитники смогли продвинуться на 20 километров вглубь временно захваченной территории. Наши бойцы наступают в направлении Изюма, Купянска и Шевченково.

В Институте также обратили внимание на заявление Минобороны РФ об ударах по ВСУ в Белогорке, Сухом Ставке и Андреевке. А это подтверждает, что украинские защитники удерживают позиции на юге от Ингульца.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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