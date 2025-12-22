"Испанец" имеет отношение к событиям, приведшим в 2014 году к оккупации Крыма.

Во временно оккупированном Крыму застрелен бывший лидер бригады "Эспаньола", которая воюет против Украины, – оккупанта подозревали в торговле оружием и участии в ОПГ.

Как пишет ASTRA, 22 декабря в Москве проходит прощание с экс-лидером ультраправой бригады "Эспаньола" Станиславом Орловым ("Испанец"). Его сравнивают с Пригожиным, Моторолой и другими известными командирами, которые принимали участие в войне с Украиной.

Отмечается, что "Испанцу" было 44 года. Его застрелили 4 декабря на даче в оккупированном Севастополе (Крым). По данным ASTRA, это - одно из самых громких убийств в Z-среде.

"С 10-х чисел декабря об исчезновении Орлова в Z-сообществе ходили лишь ничем не подтвержденные слухи, а причину смерти до сих пор не назвали даже в самой "Эспаньоле", – говорится в публикации.

Журналисты установили, что "Испанца" убили в СНТ "Флотский", а в Севастополе он жил последние недели перед гибелью.

"СНТ "Флотский" – тихое местечко в западной части Севастополя на Крымском полуострове. До ближайшего берега Черного моря – около 3-5 километров. Садовое товарищество редко попадает в новостные сводки, однако 4 декабря 2025 года жители "Флотского" были взбудоражены. Между собой они обсуждали поразившую многих новость – стрельбу в доме №51", – пишет издание.

Согласно кадрам видеонаблюдения, полученным ASTRA, 4 декабря в 12:17 к дому №51 в СНТ подъехали 4 машины. Из них вышли мужчины с автоматами, на их лицах были маски. Соседи слышали несколько выстрелов, по словам очевидцев, Орлов не отстреливался. Лишь спустя шесть часов, в 18:36, к дому "Испанца" подъехала скорая помощь. Через несколько минут медики вынесли тело и уехали. Силовики остались в доме для проведения обыска.

По данным источников ASTRA, поводом для "попытки задержания" стало подозрение в торговле оружием и участии в ОПГ. Обыски прошли в гаражном кооперативе, в доме Орлова, а также в СНТ "Флотский", в районе Микрюковского водозабора, где, очевидно, была еще одна небольшая база "Эспаньолы. Силовики задержали завхоза Романа Дудникова, который ухаживал за птицами и животными и исполнял хозяйственные поручения "Испанца".

Орлов – один из видных российских добровольцев-ультрас, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года на стороне РФ. Участвовал во Второй Чеченской войне. В 2014 году отправился в Крым, где вместе с другими футбольными фанатами способствовал аннексии украинского Крыма. Затем Орлов поехал на Донбасс, где возглавил горловскую разведроту "Череп и кости" - подразделение батальона "Восток". Позывной "Испанец" Орлов получил из-за того, что он хорошо знал иностранные языки.

Весной 2022 года он создал формирование из бывших участников боевых действий, ультраправых активистов и футбольных фанатов, которое изначально входило в состав батальона "Восток" ("ДНР"). По данным СМИ, потом оно стало отдельной частной военной группой "Эспаньола" (или 88-я разведывательно-диверсионная бригада "Эспаньола").

Отмечается, что по подозрению в торговле оружием и участии ОПГ ранее был задержан известный участник подразделения, экс-командир Морского отряда "Эспаньолы" с позывным "Алтай" Руслан Казанцев. Он основал морскую группировку, которую называли первым российским "морским ЧВК". Данное подразделение занималось обороной оккупированного Крыма – охраной газодобывающих платформ.

Как отмечают журналисты, в ноябре 2024 года Великобритания ввела санкции против "Эспаньолы". В апреле 2025 года в "Эспаньоле" назвали мирных жителей Украины "законной целью".

"Эспаньола" на фронте - что известно

Напомним, на территории вокруг нефтегазовых буровых платформ Силам обороны Украины противодействует российский морской отряд "Эспаньола". Говорилось, что украинским силам удалось вернуть часть этих объектов в 2023 году, но оккупанты продолжают попытки их отвоевать.

Отмечалось, что морской отряд "Эспаньола" не является частью Минобороны РФ, но сотрудничает с ним. Его командование представляет подразделение как потенциальную "первую морскую ЧВК" в РФ и надеется на легализацию статуса в случае принятия в РФ закона о частных военных компаниях - сейчас такое формирование могут разрешать только губернаторы регионов.

