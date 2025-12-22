С утра Кр-индекс уже достиг 5, что также свидетельствует о магнитной буре уровня G1.

Сегодня, 22 декабря, на земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, сегодня на нашу планету начнет влиять высокоскоростной поток солнечного ветра.

"Это может привести к отдельным периодам активной геомагнитной обстановки, с вероятностью возникновения геомагнитной бури уровня G1", - говорится в сообщении.

По данным meteoagent, Кр-индекс уже достиг 5, что также свидетельствует о магнитной буре уровня G1 - слабая магнитная буря.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Во время магнитных бурь организм может реагировать головной болью, слабостью, перепадами давления и нарушением сна. Чтобы снизить негативное влияние, важно придерживаться спокойного режима дня.

Старайтесь высыпаться и ложиться спать в одно и то же время, избегая переутомления.

Полезно пить больше чистой воды, а вот крепкий кофе и алкоголь лучше ограничить.

Питание должно быть лёгким: овощи, фрукты, рыба.

По возможности уменьшите физические и эмоциональные нагрузки, отложите стрессовые дела и конфликты.

Прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения и тёплый душ помогут расслабиться.

Людям с хроническими заболеваниями следует регулярно контролировать давление и принимать назначенные врачом препараты. Также важно следить за прогнозами геомагнитной активности, чтобы заранее подготовиться и скорректировать планы.

