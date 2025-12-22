Сегодня, 22 декабря, на земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.
По данным ученых, сегодня на нашу планету начнет влиять высокоскоростной поток солнечного ветра.
"Это может привести к отдельным периодам активной геомагнитной обстановки, с вероятностью возникновения геомагнитной бури уровня G1", - говорится в сообщении.
По данным meteoagent, Кр-индекс уже достиг 5, что также свидетельствует о магнитной буре уровня G1 - слабая магнитная буря.
Как защититься от магнитных бурь - советы
Во время магнитных бурь организм может реагировать головной болью, слабостью, перепадами давления и нарушением сна. Чтобы снизить негативное влияние, важно придерживаться спокойного режима дня.
Старайтесь высыпаться и ложиться спать в одно и то же время, избегая переутомления.
Полезно пить больше чистой воды, а вот крепкий кофе и алкоголь лучше ограничить.
Питание должно быть лёгким: овощи, фрукты, рыба.
По возможности уменьшите физические и эмоциональные нагрузки, отложите стрессовые дела и конфликты.
Прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения и тёплый душ помогут расслабиться.
Людям с хроническими заболеваниями следует регулярно контролировать давление и принимать назначенные врачом препараты. Также важно следить за прогнозами геомагнитной активности, чтобы заранее подготовиться и скорректировать планы.