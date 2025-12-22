Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели, отметили в спецслужбе.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины объявило об успешной операции на военном аэродроме российских оккупантов в Липецке. Поражены вражеские истребители Су-30 и Су-27.

Как отметили в пресс-службе ГУР, в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар - горели два вражеских дорогостоящих истребителя Су-30 и Су-27.

"В результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализованной представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя. Ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в геноцидной войне против Украины, может составлять до 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря "тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму". Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели.

Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем - беспрепятственно покинуть аэродром.

Напомним, что в ночь на 22 декабря из-за атаки беспилотников были повреждены два судна, два порта, а также произошел пожар в селе на побережье Черного моря в Краснодарском крае РФ.

Кроме того, утром понедельника на юге Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого водитель получил тяжелые ранения. В результате инцидента мог пострадать высокопоставленный российский генерал.

