Ветеран войны также признался, сколько уже вместе с возлюбленной.

Главный герой 13 сезона романтического шоу "Холостяк" и ветеран войны Александр "Терен" Будько рассказал о новых отношениях и показался с возлюбленной.

На днях пара впервые появилась вместе на концерте рэперши Alyona Alyona в столице. Сам Александр отметил, что еще не рассказывал об изменениях в личной жизни публично, ведь пока не знает, как правильно представить избранницу.

"Публично я не скрываю, где гуляю, куда прихожу. А в таком медийном поле, наверное, да. Не знаю, могу ли что-то говорить. Не знаю даже как правильно представить. Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так дальше и будет. У меня новый этап в своей жизни, на самом деле, развития немножко новых отношений. Надеюсь, что он будет положительным, и не будет заканчиваться", - признался Терен в комментарии для издания BLIK.

Ветеран войны не рассекретил имя девушки, но рассказал, когда начался их роман.

"Не так давно. Не год, как можно понять из новостей. Да вот буквально с зимы", - подчеркнул мужчина.

Напомним, Александр Терен в финале проекта "Холостяк" выбрал волонтера Инну Белень. Пара не была долго вместе, а после официального расставания мужчине приписывали роман с блогершей Еленой Мандзюк. Однако они отмечали, что их объединяют только дружеские отношения.

Напомним, ранее участница "Холостяка-14" Виточка неожиданно засветилась с Тереном и розой.

