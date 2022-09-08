На отдельных направлениях украинские подразделения продвинулись вглубь обороны противника от 2 до несколько десятков километров.

Украинские Силы обороны на Харьковском и Южнобугском направлениях освободили из-под российской оккупации территорию, площадь которой составляет более 700 квадратных километров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов сообщил во время онлайн-брифинга.

"В целом наши подразделения на отдельных направлениях продвинулись вглубь обороны противника от 2 до несколько десятков километров. Освобожден ряд населенных пунктов. Общая площадь территории, возвращенная под контроль Украины на Харьковском и Южнобугском направлениях, составляет более 700 квадратных километров", - подчеркнул Громов. Видео дня

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области украинские защитники освободили более 20 населенных пунктов, которые временно были оккупированы российскими захватчиками. Украинские военные вклинились в оборону российского оккупанта на глубину до 50 км.

Также украинские защитники продвинулись на Славянском и Краматорском направлениях. В частности, освобожден населенный пункт Озерное на Славянском направлении.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили попытки захватить Донбасс. За прошедшие сутки враг плотным огнем атаковал прифронтовые села в Донецкой и в Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

Между тем, аналитики из Института изучения войны констатируют успех наступательных действий ВСУ под Харьковом. По их данным, защитники продвинулись не менее чем на 20 км в сторону Купянска.

В Херсонской области, говорят в британской разведке, ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге. Определенный успех украинских сил подтвердили и в российском Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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