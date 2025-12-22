Иванна также рассказала о новом этапе в их отношениях.

Бывшая жена украинского певца и победителя талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Романа Сасанчина - Иванна - впервые полностью показала лицо своего нового избранника и рассказала об изменениях.

Напомним, девушка сейчас находится в Польше вместе с дочерью Элизой. Иванна ранее отмечала, что ее новый возлюбленный - украинец и ему 32 года. На днях она рассказала, сколько уже встречается с бойфрендом и опубликовала совместное фото в Instagram.

"2 месяца", - лаконично написала блогерша.

Также стало известно, что пара арендовала жилье, в котором будет жить вместе.

По словам бывшей Сасанчина, аренда квартиры стоит 2500 злотых, то есть примерно 30 000 гривень. Они планируют платить за нее 50/50. Также Иванна рассказала, как дочь воспринимает ее возлюбленного.

"Элиза нормально воспринимает", - ответила девушка.

К слову, со своим экс-супругом Иванна была в отношениях около шести лет. У них есть общая дочь Элизабет, которой сейчас три года.

Напомним, ранее экс-супруга Романа Сасанчина заговорила о причине их развода.

