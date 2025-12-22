Светлана Макринская

Спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали их медикам.

В результате атаки российских беспилотников на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Житомирской области пострадали четверо работников "Укрзализныци". Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали их медикам "скорой".

Кроме того, саперы ГСЧС обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов.

"Все возгорания ликвидированы, продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что на месте работают чрезвычайники, представители всех экстренных служб, "Укрзализныци" и волонтеры Украинского Красного Креста.

Авария на железной дороге вблизи Коростеня

Утром 22 декабря в "Укрзализныце" сообщили, что недалеко от Коростеня в Житомирской области произошел сход с путей грузового поезда, в результате этого ряд рейсов задерживаются на несколько часов.

Кроме того, локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород, следовавшего по смежному пути, была вынуждена экстренно остановить поезд - сошел с рельсов локомотив. Среди пассажиров поезда обошлось без травмированных. Только у одной пассажирки порез стеклом, ей оказана помощь на месте.

В то же время травмы получили машинист и помощник грузового поезда, их госпитализировали.

Позже в УЗ добавили, что, по предварительной информации, грузовой поезд был поражен в результате детонации, вероятно, БПЛА типа Shahed. Сейчас продолжаются следственные действия, больше деталей смогут предоставить правоохранители и работники специальных служб.

