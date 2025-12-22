Также в области разрушен склад с удобрениями.

Российская армия атаковала ударными дронами Одессу и Одесскую область, в части города нет света из-за повреждения объекта инфраструктуры.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры УНИАН сообщили, что в ночь на 22 декабря РФ атаковала ударными беспилотниками критическую инфраструктуру в Одессе и области. В результате атаки в городе травмирован 30-летний мужчина. Кроме того, по данным прокуратуры, в области враг атаковал гражданский объект - разрушено складское помещение с удобрениями. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, по предварительной информации, в результате двух вражеских атак в течение ночи, в Одессе поврежден объект критической инфраструктуры города. Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов.

Как отметил чиновник, раненый мужчина доставлен в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести. Повреждения получили окна в жилом доме. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

РФ массово атакует Одесскую область - подробности

Как писал УНИАН, накануне армия РФ массированно атаковала инфраструктуру юга Одесской области, куда и без того сложно добраться из-за ударов по мостам на трассе Одесса-Рени. Враг бил по объектам транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры. В результате ударов начались пожары, повреждено имущество.

По словам местных чиновников, несмотря на осложнения транспортного сообщения медицинская помощь жителям юга Одесской области оказывается в полном объеме. Бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работают бесперебойно, маршруты госпитализации скорректированы с учетом объездных путей. Больницы и амбулатории продолжают оказывать экстренную, неотложную, плановую, амбулаторную и стационарную медицинскую помощь.

