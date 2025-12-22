Так называемое оружие "зонального действия" будет стремиться заполнить орбиты Starlink сотнями тысяч снарядов, потенциально выводя из строя сразу несколько спутников.

Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, которое будет нацелено на Starlink Илона Маска, с целью обуздать превосходство Запада в космосе, которое помогло Украине на поле боя. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на две разведывательные службы стран НАТО.

Согласно данным разведки, так называемое оружие "зонального действия" будет стремиться заполнить орбиты Starlink сотнями тысяч высокоплотных снарядов, потенциально выводя из строя сразу несколько спутников, но также рискуя нанести катастрофический сопутствующий ущерб другим орбитальным системам.

В то же время аналитики сомневаются, что такое оружие сможет сработать без создания неконтролируемого хаоса в космосе для других компаний и стран, включая Россию и её союзника Китай. Подобные последствия, включая риски для собственных космических систем, могут заставить Москву отказаться от развертывания или использования подобного оружия.

Возможно, система является экспериментальной

В результатах исследования, с которыми ознакомилось агентство AP, не указано, когда Россия сможет развернуть подобную систему.Также нет подробностей о том, была ли она протестирована или насколько продвинулись исследования.

Один из чиновников заявил, система находится в активной разработке, и информация о сроках ожидаемого развертывания слишком конфиденциальна, чтобы ею делиться.

Крошечные гранулы могут остаться незамеченными

По данным разведки, гранулы-снаряды будут настолько малы – всего несколько миллиметров в поперечнике – что они избегут обнаружения наземными и космическими системами, сканирующими космические объекты, что может затруднить установление вины за любое нападение на Москву.

В то же время Клейтон Своуп, специалист по космической безопасности и вооружениям в Центре стратегических и международных исследований, сказал, что если "гранулы не отслеживаются, это усложняет ситуацию", но "люди все равно разберутся".

"Если спутники начнут выходить из строя, причиняя ущерб, я думаю, можно сложить два и два", – сказал он.

Масштаб разрушений

Точный масштаб разрушений, которые могут причинить крошечные гранулы, пока неясен. В ноябре предполагаемое столкновение с небольшим обломком оказалось достаточным для повреждения китайского космического корабля, который должен был доставить на Землю трех космонавтов.

"Наибольший ущерб, вероятно, будет нанесен солнечным панелям, поскольку они, вероятно, являются самой хрупкой частью" спутников, – сказал Своуп. "Однако этого будет достаточно, чтобы повредить спутник и, вероятно, вывести его из строя".

После такой атаки обломки и частицы со временем будут падать обратно на Землю, возможно, повреждая другие орбитальные системы по пути к ней, говорят аналитики.

Орбиты Starlink находятся на высоте около 550 километров (340 миль) над планетой. Китайская космическая станция "Тяньгун" и Международная космическая станция работают на более низких орбитах, "поэтому обе станции столкнутся с рисками", сказал Своуп.

При этом он отмечает, что космический хаос, который может вызвать такое оружие, может позволить Москве угрожать своим противникам, не прибегая к его фактическому применению.

Starlink - новости

Как писал УНИВАН, SpaceX на днях перевалила за отметку в 10 тысяч запущенных спутников Starlink.

Ранее китайские исследователи смоделировали операцию, в рамках которой Пекину теоретически удалось бы полностью заблокировать доступ Тайваня к Starlink. Для такого масштабного подавления понадобилось бы до 2 тысяч дронов радиоэлектронной борьбы.

