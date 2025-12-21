22 декабря согласно новому календарю в украинской церкви чтят память святой великомученицы Анастасии. К ней издавна обращаются с молитвами о защите и исцелении, а сам день имеет немало народных традиций, примет и запретов. Рассказываем, как правильно провести эту дату, на что стоит обратить внимание и какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю.
- Какой сегодня праздник церковный в новом календаре
- Какой сегодня православный праздник по старому стилю
- О чем просят у заступницы, что сегодня нельзя делать
- Приметы на 22 декабря
Какой сегодня праздник церковный в новом календаре
22 декабря (4 января по старому стилю) - день памяти святой великомученицы Анастасии. Святая родилась в Риме, в семье с разными вероисповеданиями: ее отец был язычником, а мать тайно исповедовала христианство. Воспитывал девочку святой Хрисогон, от которого она переняла христианские ценности. Анастасия рано осталась без матери, а отец выдал ее замуж. Однако она твердо решила посвятить свою жизнь служению Богу.
Девушка тайно переодевалась в нищенку и ходила навещать узников римских темниц, приносила пищу, лечила и утешала. Среди заключенных оказался и ее наставник Хрисогон, которого казнили. После этого Анастасия покинула Рим и отправилась с проповедями в другие города. Ее слова возвращали людям надежду и освобождали от страха, скорби и отчаяния - за это святую стали называть Узорешительница.
Слухи об Анастасии дошли до императора Диоклетиана - девушку схватили и принуждали отречься от веры. Согласно преданию, верховный жрец хотел надругаться над святой, но внезапно ослеп и умер в мучениях. После этого ее казнили. На месте погребения святой позже построили храм в ее честь.
Также в этот день по новому календарю вспоминают мучеников Хрисогона, Феодотию, Евода, Евтихиана и других.
Какой сегодня православный праздник по старому стилю
По юлианскому календарю 22 декабря отмечают Зачатие Пресвятой Богородицы - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие запреты действуют в эту дату.
О чем просят у заступницы, что сегодня нельзя делать
Святую Анастасию издавна почитают как заступницу женщин, особенно беременных и рожениц, а также покровительницу заключенных. У нее просят избавления от страхов, поддержки в трудные времена, здоровья для будущих матерей и младенцев, благополучия в доме. Считается, что Анастасия помогает "распутать узлы" жизненных проблем.
В народе день прозвали Настасьин. Сегодня можно делать уборку в доме, стирать, убирать во дворе - нужно постараться завершить основные домашние дела перед Рождеством.
Особое внимание в эту дату уделяют будущим матерям, а беременные готовят обереги для детей - вышивают полотенца, одеяла или пеленки.
Церковь в этот день призывает отказаться от ссор, ругани и сквернословия. Нельзя лениться, завидовать, мстить, не принято отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Продолжается Рождественский пост - сейчас длится самая строгая его неделя. Согласно календарю, 22 декабря всем постящимся нужно придерживаться сухоядения.
По народным поверьям, в Настасьин день существует немало запретов. Считается, что сегодня нельзя ходить по дому босиком - это может навлечь бедность, болезни или неприятности. Запрещается прокалывать уши: такие раны будут долго заживать. Строго запрещено обижать домашних животных - это может обернуться болями в суставах.
Приметы на 22 декабря
По приметам дня можно судить о погоде в ближайшее время и на Новый год:
- снег пошел или началась оттепель - к скорому дождю;
- мороз в этот день - к ясной погоде;
- деревья в инее - будет потепление;
- снег сухой пошел - лето тоже будет засушливым;
- снегири шумят - похолодает.
Самая интересная примета дня: какая погода стоит на Анастасию - такой будет и Новый год.