Из-за фактов изнасилования командование медлит освобождать воюющих на фронте оккупантов.

Российский оккупант в частном разговоре пожаловался, что командование не разрешает ротацию в связи с расследованием фактов изнасилования военными несовершеннолетних девушек в Белгороде.

Об этом говорится в перехваченном разведкой аудио.

"Люди в Белгороде изнасиловали трех девочек. Одной 14, 15 и 17 лет. Из-за этого никого сюда не отправляют больше. Потому что они людей насилуют", - рассказывает оккупант.

Его мать переспросила: "Да ты что, наши солдаты?" Захватчик ответил: "Да".

Россиянка, в свою очередь, пожаловалась, что в России многих мужчин заставляют якобы насильно подписывать контракт. Оккупант это опроверг: "Они могут деньги пообещать, а те д*билы согласятся, как мы согласились за деньги ехать".

Война в Украине: актуальные данные

На Донбассе на двух направлениях продолжаются бои, оккупанты пытаются идти в атаку, но военные отбивают вражеские штурмы.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное - Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиновое – Бахмут, Вершина – Кодема. На указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои на направлении Покровское – Бахмутское и Лозовое – Первомайское.

По данным Института изучения войны и украинской разведки, россияне в ближайшее время готовят серию провокаций на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Украину.

Между тем, вечером 18 августа, на оккупированных РФ украинских территориях и в Белгородской области раздались взрывы на военных объектах российских захватчиков.

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