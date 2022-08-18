Перед этим о взрывах сообщали жители Керчи, где расположен Крымский мост.

Вечером 18 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Очевидцы слышали по меньшей мере взрывы в районе аэродрома Бельбек. Позже туда отправилась машина российского МЧС.

Через некоторое время в Сети появилось видео якобы из Бельбека. На кадрах виден пожар, слышны звуки взрывов и сигнала воздушной тревоги.

По информации местных, прямо сейчас на аэродроме Бельбек повторно прогремели взрывы. Продолжается пожар. Оккупационные власти пока не комментируют взрывы.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над Бельбеком якобы сбит беспилотник. По его словам, "нет ни повреждений, ни пострадавших", пишет российский Телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Аэродром Бельбек - крупнейшая авиабаза российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Как сообщал УНИАН, накануне советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму, коварно захваченном Россией, поэтому на полуострове будет "яркий" бархатный сезон.

Вас также могут заинтересовать новости: