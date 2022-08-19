На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".
Об этом сообщает ГУ разведки Украины в Telegram.
Захватчики срочно переоборудуют уцелевшее помещение Мариупольской филармонии. На сцене россияне монтируют железные клетки, в которых будут удерживать защитников.
Также возводят несколько новых временных сооружений рядом с помещением.
"Чтобы добавить вид "легитимности" этой акции, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ", - говорят в разведке.
По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В таком случае оккупанты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину.
Казнь украинских военнопленных в Еленовке: что известно
Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".
Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.
По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.
В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.