Россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар / фото: Дмитрий казацкий, полк "Азов"

На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

Об этом сообщает ГУ разведки Украины в Telegram.

Захватчики срочно переоборудуют уцелевшее помещение Мариупольской филармонии. На сцене россияне монтируют железные клетки, в которых будут удерживать защитников.

Также возводят несколько новых временных сооружений рядом с помещением.

"Чтобы добавить вид "легитимности" этой акции, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ", - говорят в разведке.

По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В таком случае оккупанты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину.

Казнь украинских военнопленных в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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