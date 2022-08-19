Оккупанты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину.

На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

Об этом сообщает ГУ разведки Украины в Telegram.

Захватчики срочно переоборудуют уцелевшее помещение Мариупольской филармонии. На сцене россияне монтируют железные клетки, в которых будут удерживать защитников.

Также возводят несколько новых временных сооружений рядом с помещением.

"Чтобы добавить вид "легитимности" этой акции, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ", - говорят в разведке.

По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В таком случае оккупанты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину.

Казнь украинских военнопленных в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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