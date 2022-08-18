Но в Кремле согласили допустить на Запорожскую АЭС специалистов МАГАТЭ.

Россия отклонила предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша демилитаризовать зону вокруг Запорожской атомной электростанции, захваченной войсками РФ.

Как заявил в четверг, 18 августа, замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, предложение создать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону "неприемлемо" - это сделает станцию более уязвимой.

Вместе с тем он сообщил о согласии Москвы допустить на Запорожскую АЭС специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне", - цитирует слова Нечаева ТАСС.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Напомним, 18 августа российское военное командование угрожало остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

До этого в Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, Россия готовит на завтра, 19 августа, провокацию на Запорожской АЭС.

Персонал Запорожской атомной электростанции призвал мир не допустить непоправимого из-за безответственности и безумия российских оккупантов.

Как писал УНИАН, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, неслучайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш призвал РФ вывести войска и военную технику с территории Запорожской АЭС. Он также заявил о необходимости прекратить все боевые действия в районе ЗАЭС и не целиться в объекты станции и ее окрестности.

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