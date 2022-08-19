Продолжаются бои на направлении Покровское – Бахмутское, а также на направлении Лозовое – Первомайское.

На Донбассе на двух направлениях продолжаются бои, оккупанты пытаются идти в атаку, но военные отбивают вражеские штурмы.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении осуществлял огневое поражение из артиллерии разных типов в районах неподалеку Дибровного, Немаленького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного.

Враг пытался вести штурмовые действия на направлениях Барабашовка-Карнауховка, Сулиговка – Дибровное, Сулиговка – Новая Дмитровка.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку Северска, Раздолевки, Григоровки, Сидорово и Пришиба.

На Бахмутском направлении использование танков, ствольной и реактивной артиллерии отмечено в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Берестовое, Веселое, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Спорный, Ивано-Дарьевка, Белогоровка и Железное. Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное - Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиновое – Бахмут, Вершина – Кодема. На указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои на направлении Покровское – Бахмутское.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песок, Опытного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Враг нанес авиаудары неподалеку Марьинки, Новомихайловки и Павловки.

Ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении подверглись огневому воздействию районы населенных пунктов Павловка, Владимировка, Великая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая нива.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

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