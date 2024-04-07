Известно, что как минимум двоих мужчин пытали.

На российском телевидении показали кадры допроса мужчин, задержанных по подозрению в совершении теракта в Crocus City Hall.

Видео Федеральной службы безопаности опубликовал пропагандистский "Первый канал". Арестованные заявляют, что некий Сайфулло сказал им после совершения теракта ехать "в сторону Киева", а на российско-украинской границе бросить машину.

На границе их якобы должны были ждать "ребята", которые и помогли бы перейти ее и доехать до столицы. Они уверяют, что им пообещали выплатить в Киеве по 1 миллиону рублей.

Пропагандисты заявляют, что мужчин задержали за 141 км до границы, они якобы до последнего получали указания от куратора, который приготовил для них два коридора. При этом в сюжете не объясняют, как именно нападавшие должны были пройти российскую границу, и почему в Беларуси заявляли, что террористы пытались попасть на их территорию.

Теракт в Крокусе: Россия продолжает обвинять Украину

Напомним, в самом масштабном за последние 20 лет теракте в РФ погибли не менее 139 человек, еще более 180 человек пострадали.

Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле, их задержали только на следующий день. Путин заявил, что террористов задержали на пути к границе с Украиной, где им готовили "окно".

Вскоре Александр Лукашенко заявил, что после теракта они усилили охрану границы, поэтому нападавшие "отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы".

Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ, в их причастности уверенны и США, которые предупреждали Россию о вероятности атаки. При этом Москва активно пытается обвинить Украину.

Напомним, что задержанных по подозрению в теракте пытали. Соответствующие видео открыто публиковали в сети.

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