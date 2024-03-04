Журналисты нашли недвижимость десяти известных телеведущих на 2,5 млрд рублей.

Известные пропагандисты Российской Федерации, которые называют себя патриотами России, владеют безумно дорогой недвижимостью на родине и за рубежом.

В расследовании журналистов "Можем объяснить" отмечается, что 10 известных телепропагандистов владеют недвижимостью на 2,5 млрд рублей. В их числе - "любимая ведущая Путина" - так называют бессменную ведущую программы "Время" 58-летнюю Екатерину Андрееву. Она одобрила нападение России на Украину, выступала за повышение пенсионного возраста, а также критиковала несогласованные митинги в РФ, игнорируя надуманные предлоги этих запретов.

"Ее позиция вполне объяснима, ведь работа на пропагандистском поприще хорошо оплачивается. Согласно утечке из Федеральной налоговой службы с зарплатами россиян за 2020 год, Андреева тогда заработала на Первом канале 7,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что Андреева живет в 313-метровых двухуровневых апартаментах по Староконюшенному переулку (центр Москвы). Сейчас жилье подобной площади продается до 300 млн рублей.

У телеведущего Владимира Соловьева – "домики" в Италии, несколько гигантских квартир в Москве, 600-метровой дом в элитной подмосковной деревне Переделки (такой особняк может стоить до 500 млн рублей), 3-этажная дача в поселке "Мичуринец". По данным расследователей, супруга пропагандиста - Эльга Сэпп – также владеет 84-метровой квартирой и пр.

"У Соловьевых есть жилье не только в Москве и на озере Комо, но и в Сочи...", - рассказали журналисты.

По их данным, одним из самых высокооплачиваемых пропагандистов РФ является ведущий программы "Время покажет" Артем Шейнин. У него есть квартира в стране НАТО - 100-метровая жилплощадь в литовской Паланге. Кроме того, у Шейниных есть 112-метровая квартира на бульваре Яна Райниса в Москве (примерная стоимость - 70 млн рублей).

Ведущая "Вестей" на канале "Россия 1" Мария Ситтель проживает в помпезном доме на Щукинской улице (Москва) – в 93-метровой квартире.

"Как и все российские теле-патриоты, Ситтель перемещается на западном автомобиле. Ей принадлежит Mercedes-Benz V-KLASSE… Была у Ситтель и другая иномарка - Land Rover Discovery. И ее она регистрировала по совсем другому адресу своего проживания - Веерная улица, д 30 к 6, - в квартире площадью 88 квадратных метров. Жилье такой же площади сейчас продается по цене 33 млн рублей", - сказано в публикации.

Ведущий Первого канала, уроженец Донецка Руслан Осташко живет в 157-метровой квартире, а супруги-пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов владеют 105-метровой квартирой на улице Верхняя Масловка, 171-метровой квартирой на Ленинградском проспекте и 43-метровой квартирой в Сельскохозяйственном проезде российской столицы.

По информации "Можем объяснить", у пары пропагандистов Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна есть 900-метровый особняк в элитном поселке "Княжье озеро" на Новой Риге. У Симоньян - земельный участок с особняком в Сочи, площадь земли – 1100 кв. м, стоимость – 300 млн рублей.

Ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселев владеет участком с особняком в подмосковном Королеве, стоимость – около 60 млн рублей и пр.

"Несмотря на падающие рейтинги и массовый отток зрителей от телеэкранов, пропагандисты продолжают получать гигантские зарплаты и владеют шикарной недвижимостью в разных уголках Москвы. "МО" изучил их владения, составил карту, а также нашел ранее неизвестные объекты, принадлежащие журналистской обслуге власти", - отмечается в статье.

Пропагандисты РФ против Украины - последние новости

Спутник топ-пропагандистки РФ Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян заявил, что россиянам больше не нужно называть украинцев "братским народом".

По его убеждению, эта фраза "путает людей". Он считает, что фраза "братский народ" сбивает россиян с толку, в частности тех, которые воюют в Украине. Кеосаян акцентировал, что украинцы – враги россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: