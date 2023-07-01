В одном из прямых эфиров он предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированной Украины, которые оказывают сопротивление рашистам.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), который призвал к геноциду украинского народа.

Как сообщил пресс-центр СБУ, фигурант является одним из ключевых блогеров прокремлевского издания "Комсомольская правда", а также активно участвует в ток-шоу на еще одном рупоре кремля-телеканале "Соловьев live".

Отмечается, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ Мардан публично поддержал агрессивную войну против Украины и оправдывал военные преступления российских оккупантов.

Видео дня

Задокументировано, что злоумышленник постоянно агитировал за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины.

В спецслужбе проинформировали, что в одном из прямых эфиров он предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированной Украины, которые оказывают сопротивление рашистам.

"Инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности Мардана. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также изготовление и распространение таких материалов с использованием СМИ); ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноцида, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов)", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Российская пропаганда в Украине - последние новости

Раньше СБУ опубликовала список политических партий и общественных организаций РФ, которые угрожают государственной безопасности Украины. В перечень вошли 5 политсил и 8 общественных объединений.

Программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение украинской государственности и граждан нашей страны.

В перечень вошли партии: "Единая Россия"; "Справедливая Россия - Патриоты - за правду"; "Либерально-демократическая партия России"; "Новые люди"; "Коммунальная партия Российской Федерации".

Вас также могут заинтересовать новости: