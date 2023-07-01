Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), который призвал к геноциду украинского народа.
Как сообщил пресс-центр СБУ, фигурант является одним из ключевых блогеров прокремлевского издания "Комсомольская правда", а также активно участвует в ток-шоу на еще одном рупоре кремля-телеканале "Соловьев live".
Отмечается, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ Мардан публично поддержал агрессивную войну против Украины и оправдывал военные преступления российских оккупантов.
Задокументировано, что злоумышленник постоянно агитировал за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины.
В спецслужбе проинформировали, что в одном из прямых эфиров он предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированной Украины, которые оказывают сопротивление рашистам.
"Инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности Мардана. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также изготовление и распространение таких материалов с использованием СМИ); ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноцида, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов)", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Российская пропаганда в Украине - последние новости
Раньше СБУ опубликовала список политических партий и общественных организаций РФ, которые угрожают государственной безопасности Украины. В перечень вошли 5 политсил и 8 общественных объединений.
Программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение украинской государственности и граждан нашей страны.
В перечень вошли партии: "Единая Россия"; "Справедливая Россия - Патриоты - за правду"; "Либерально-демократическая партия России"; "Новые люди"; "Коммунальная партия Российской Федерации".