Россиянам показали флаг одной из республик РФ, выдав за канадский.

Пропагандисты федерального российского "Первого канала" выдали нелепый фейк о "канадских наемниках", которые воюют на стороне Украины.

Во время одного из пропагандистских сюжетов россиянам показали флаг и герб Удмуртии, который выдали за знак различия "канадских наемников".

На кадрах "военкор" подходит к бойцу с заблюренным лицом, который собирает трофеи. Тот демонстрирует российские и украинские шевроны, найденные после штурма.

"Были найдены трофеи у "двухсотых" украинцев. Шевроны Украины, шевроны Канады. Канадские шевроны. Герб", - говорит российский оккупант, демонстрируя на камеру флаг и герб Удмуртской Республики РФ.

Закадровый голос говорит, что "присутствие наемников в рядах ВСУ уже давно ни для кого не секрет".

Как отмечает ASTRA, момент с удмуртскими шевронами транслировали только на дальневосточные регионы. Во время показа в центральной части России этих кадров уже не было.

Последние фейки роспропаганды

Российские пропагандисты постоянно запускают бессмысленные вбросы. Недавно россияне запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

18 июня немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот российский фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

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